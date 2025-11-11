Penale

Reato di stalking anche in presenza di reciprocità degli atti molesti

Secondo i Supremi giudici, infatti, la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori

di Giampaolo Piagnerelli

In tema di stalking la reciprocità dei comportamenti molesti (del molestatore e del soggetto offeso) non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 36576/25.

I fatti

Venendo ai fatti l’imputato aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica piemontese...

Gli ultimi contenuti di Penale