Reato di stalking anche in presenza di reciprocità degli atti molesti
In tema di stalking la reciprocità dei comportamenti molesti (del molestatore e del soggetto offeso) non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 36576/25.
I fatti
Venendo ai fatti l’imputato aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica piemontese...