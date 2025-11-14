Reddito di cittadinanza anche senza la residenza in Italia da 10 anni
La misura punta alle chances dell’integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli (sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2025 n. 7715) è chiamato a pronunciarsi in tema di reddito di cittadinanza avuto particolare riguardo all’impatto provocato dalla pronuncia resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 31/2025.
La questione di legittimità costituzionale
La sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, I, lettera a), n. 2), del Dl n. 4/...