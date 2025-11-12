Responsabilità primaria dei soci di una Snc se manca opposizione a titolo monitorio in solido

I soci di una Snc pagano in prima persona, senza il beneficio della preventiva escussione della società, se non hanno fatto opposizione alla ingiunzione di pagamento del creditore diretta anche nei loro confronti. Le strade, dunque, si separano definitivamente e nulla conta neppure l'eventuale accoglimento dell'opposizione della società. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27367 depositata il 13 ottobre scorso, affermando un principio di diritto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato un principio di diritto che fa chiarezza sui rapporti e sull'interpretazione coordinata delle norme di cui agli articoli 2291 e 2304 del codice civile, e sui risvolti sostanziali e processuali delle stesse. La sentenza merita di essere analizzata, e studiata – e alla stessa va dato opportuno risalto – in quanto mette in guardia da possibili incauti affidamenti nel senso di ritenere in ogni caso superflua, o, comunque, non necessaria...