Riattivazione della notifica se l’invio non va a buon fine non per colpa del richiedente
Il tutto tenendo conto della ragionevole durata del processo
In tema di notificazione degli atti processuali, osserva la Corte d’appello di Napoli (sezione VIII, sentenza 8 ottobre 2025 n. 4785), qualora la notifica da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo - di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.
Il termine perentorio
In tale contesto, ai fini del rispetto del...