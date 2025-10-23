Nella compravendita sancito il divieto assoluto del patto commissorio
E’ nullo ogni patto con cui si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore
Divieto per le parti di stipulare nella contrattazione civile il cosiddetto “patto commissorio”. Venendo al caso concreto il Tribunale di Grosseto (sentenza 7 ottobre 2025 n. 756) si sofferma sulla corretta esegesi del combinato disposto di cui agli articoli 1963 e 2744 del codice civile precisando così come si debba ritenere nullo ogni patto con cui si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore, e ...