Circonvenzione di incapace se il negozio giuridico è con un infermo psichico
Per infermità psichica (o mentale) deve intendersi ogni alterazione psichica derivante da un vero e proprio stato patologico
La Corte d’Appello di Venezia (sentenza 6 ottobre 2025, n. 2912) si sofferma in ordine alla definizione del concetto di incapacità naturale di cui all’articolo 428 del codice civile precisando così come, dalla mera comparazione testuale di tale fattispecie e di quella di cui all’articolo 643 del codice penale (circonvenzione di persone incapaci) risulti enucleabile un’importante differenza in ordine al requisito relativo all’anomala condizione soggettiva dell’autore dell’atto negoziale.
L’articolo 428 del codice civile
Da un lato...