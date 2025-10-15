Riposi lavorativi: la mancata previsione determina la responsabilità del datore
Il mancato riconoscimento dei riposi di legge determina l’aumento della penosità del lavoro
Nelle diverse responsabilità del datore di lavoro rientra anche quella relativa alla mancata previsione e concessione dei riposi lavorativi. Venendo ai fatti la Corte d’Appello di Roma (sentenza 30 settembre 2025 n. 2981) chiarisce come la norma di cui all’articolo 2087 del codice civile si ponga a chiusura dell’intero sistema di tutele previste per il lavoratore nel caso in cui non vi siano disposizioni specifiche.
Responsabilità del datore
Sul datore di lavoro, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica...