Rödl & Partner assiste Ancinale Idroelettrica per la stipula di un PPA con Alpiq per un impianto idroelettrico in Calabria Rödl & Partner ha assistito Ancinale Idroelettrica per la negoziazione e sottoscrizione di un contratto per la fornitura di oltre 12 Gigawattora all’anno di energia elettrica prodotta da fonte idroelettrica in Calabria