Scopertura assistenza Asl, legittima la proroga sull’utilizzo dei medici in quiescenza

La Corte costituzionale con la sentenza numero 177, depositata oggi, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma l, della legge della Regione Sardegna numero 2 del 2025. Tale disposizione ha prorogato l’efficacia, «sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025», della norma regionale che aveva consentito ai medici di medicina generale in quiescenza...

