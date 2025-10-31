Separazione carriere, per Ucpi giudice terzo non può scendere in campo con maglia di parte

«Giudice terzo, non può scendere in campo con maglia di parte e il Csm non è Terza Camera, ma organo di garanzia come pensato dai padri costituenti». Lo ha dichiarato Francesco Petrelli, presidente Ucpi, ospite di Start su SkyTg24 all’indomani dell’approvazione in Senato della riforma sulla separazione delle carriere.

Secondo Petrelli la parità delle parti dipende dalla terzietà del giudice. Se il giudice non è terzo, se cioè non è indipendente da ciascuna delle due parti, la parità nel processo è...