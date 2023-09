SES acquista ICP, titolare del Centro Commerciale Il Grifone, gli advisor coinvolti









Gattai, Minoli, Partners e lo studio austriaco Cerha Hempel hanno assistito SES Spar European Shopping Centers GmbH nell'acquisizione dell'intero capitale sociale di ICP S.r.l., società titolare del centro commerciale Il Grifone, comprendente circa 40 punti vendita, ubicato in Bassano del Grappa.



In particolare, Gattai, Minoli, Partners ha prestato assistenza a SES per i profili di diritto italiano dell'operazione con un team composto dal partner Damiano Battaglia e dall'associate Giacomo Taidelli, per gli aspetti corporate, dal partner Gian Luca Coggiola e dall'associate Cesare Giglielmini del team banking, dall'associate Donatella di Gregorio e dall'associate Maria Adelaide del Console per gli aspetti di diritto amministrativo. La due diligence è stata svolta da un team multidisciplinare coordinato dal counsel Nicola Martegani, con il supporto dall'associate Giulia Petraroia.



Lo studio Cerha Hempel ha prestato assistenza a SES per gli aspetti diritto austriaco dell'operazione con un team composto dal partner Mark Krenn e dagli associate Marko Vladic e Johanna Kaschubek.



Legance ha assistito il venditore, Melf Acquisition V S.à r.l., membro del gruppo che fa capo ad uno dei fondi gestiti da Marathon Asset Management LP - MCAP Global Finance (UK) LLP, con un team multi-practice composto da Andrea Tortora della Corte, Alice Galizia e Ruggero Artale, del team corporate, Alessandra Palatini, per gli aspetti di diritto amministrativo, e da Marco Gagliardi, Alessia Solofrano e Sofia Boffo del team banking per gli aspetti legati al finanziamento. Lo studio legale austriaco Binder Grösswang, con Markus Uitz e Jasmina Bouzid, ha curato gli aspetti di diritto austriaco.



BNP Paribas Real Estate Advisory ha agito in qualità di agente esclusivo per Marathon Asset Management LP per l'operazione di vendita del centro commerciale "Il Grifone" detenuto tramite ICP S.r.l..



Grimaldi Alliance ha assistito la banca finanziatrice uscente con un team composto dal partner Andrea Martina e dall'associate Bianca Lombardo.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati dal Notaio Luigi Cecala di Milano.