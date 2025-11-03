Simest S.p.A conclude un round di investimento nella società Tulum Energy: GOP advisor

Giovanna Dimita

Simest S.p.A., a valere sulle risorse della “Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi” del Fondo 394/81 gestito in convenzione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha concluso un round di investimento da 1,3 milioni di euro nella società di diritto lussemburghese Tulum Energy S.A., startup pionieristica nel campo della pirolisi del metano.

Simest ha seguito l’investimento seed round per complessivi 23,5 milioni di euro effettuato a giugno guidato da CDP Venture Capital SGR S.p.A., che ha investito in Tulum Energy S.A. 9 milioni di euro attraverso il “Green Transition Fund – PNRR”, in qualità di lead investor, che utilizza risorse stanziate dall’UE tramite l’iniziativa NextGeneration EU. CDP Venture Capital ha seguito l’operazione con il suo team di legali interno guidato dal Responsabile Alessandro Di Gioia e coadiuvato, inter alia, da Matteo Fittante. Simest ha seguito l’operazione con il suo team di legali interno guidato dal Responsabile Marco Bellocci e coadiuvato da Daniela di Lauro e Paolo Colella.

I profili corporate e contrattuali del seed round sono stati curati, per conto del lead investor CDP Venture Capital e di Simest, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team coordinato dalla partner Silvia Bordi e composto dal managing associate Giovanna Dimita (in foto) e dall’associate Federica Vitale.