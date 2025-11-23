Sinistri, più verifiche sui risarcimenti per i danni subiti dai terzi trasportati
Operative dal 1° dicembre le Linee guida per gestire le richieste di liquidazione. Il nuovo sistema riguarda gli incidenti in cui interviene il Fondo di garanzia
Arrivano le nuove Linee guida per le richieste di risarcimento dei terzi trasportati quando è previsto l'intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
Le Linee guida, elaborate da Consap in collaborazione con Ania e Ivass, diventeranno operative per i sinistri denunciati da lunedì prossimo, 1° dicembre.
Nel dettaglio, si...