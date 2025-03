SLT è advisor di “Logistica Uno Europe” nell’acquisizione del gruppo “Laporta”

Claudio Ceradini, Davide Cagnoni

SLT - Strategy Legal tax, ha assistito la società Logistica Uno Europe S.r.l. nell’operazione di acquisizione del 100% di Laporta S.r.l. e di Logilap S.r.l.

SLT ha operato con un team multidisciplinare coordinato dai professionisti senior Claudio Ceradini (commercialista) e Domenico Brancaccio (avvocato), affiancati dalle commercialiste Erica Fontana per l’area finance, Valentina Mosconi per l’area tax e dall’avvocata Ingrid Hager per l’ambito contrattuale.

Laporta è stata assistita da GDC Corporate & Tax, con un team composto dal dottore commercialista Davide Cagnoni, partner, e dall’avvocato Giovanni Troina, associate.

L’operazione rappresenta uno dei passi di consolidamento strategico della presenza di Logistica Uno Europe in un’area geografica di estremo interesse nel territorio nazionale, in particolare nella gestione della logistica attraverso piattaforme ferroviarie.

Logistica Uno è un operatore logistico che da oltre 30 anni offre soluzioni di trasporto e supply chain flessibili e sostenibili, con una presenza capillare sul territorio italiano. L’azienda è specializzata nella gestione integrata della logistica e del trasporto multimodale nazionale e internazionale operando nei settori food & drinks, elettronica di consumo, carta e beni di largo consumo.

Nel 2024 Logistica Uno Europe ha fatturato più di 140 milioni di euro, con una crescita superiore al 20% rispetto all’anno precedente, operando in tutta Italia e in gran parte d’Europa.

Grazie a una rete consolidata, Logistica Uno garantisce un servizio efficiente e affidabile, sia a livello nazionale che internazionale, gestendo flussi logistici con mezzi su gomma e rotaia . L’attenzione alla sostenibilità è un pilastro fondamentale dell’azienda, che sviluppa soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale della supply chain attraverso la Unit LogiGreen, promuovendo l’intermodalità e l’ottimizzazione delle rotte di trasporto.

Con questa acquisizione, Logistica Uno Europe S.r.l. rafforza la propria strategia di espansione nelle aree del Mezzogiorno, consolidando la propria leadership nella logistica per il settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e dei prodotti di largo consumo. L’integrazione della piattaforma intermodale di Bari permetterà di replicare il modello di successo già applicato in Campania, migliorando la gestione delle merci e favorendo un trasporto sempre più sostenibile.

In questo contesto, il management ha esaminato l’opportunità di acquisire con Laporta S.r.l. la piattaforma intermodale nella zona di Bari, per dare un ulteriore slancio alla crescita ed aumentare la propria presenza sul territorio italiano, con una maggiore presenza nelle aree del mezzogiorno.

Fondata nel 1965 , Laporta Srl è un’azienda storica del settore logistico e dei trasporti, con un know-how consolidato nella gestione di flussi nazionali e intermodali.

Negli ultimi 10 anni ha saputo cogliere le richieste innovative del mercato intercettando le opportunità soprattutto nel campo del trasporto ferroviario, avviando un processo graduale di consolidamento nel centro intermodale Ferruccio in Bari, portando il sito ad importanti risultati nel rilancio del sistema ferroviario convenzionale e sviluppando nuove conoscenze anche nel settore intermodale, diventando una delle aziende specializzate nel settore della gestione dell’ultimo miglio. Laporta può infatti vantare, in esclusiva, di 3 raccordi per un totale di 750 mt con banchina coperta il cui trasferimento della merce all’interno dei depositi è immediato. Si occupa di trasporti nazionali, groupage su gomma o via intermodale, con un focus particolare al settore beverage.