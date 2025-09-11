Socotec Italia acquisisce Greenwich: LCA e Advant NCTM gli advisor

Vaudano, Plattner

Socotec Italia, gruppo multinazionale nei servizi TIC (testing, ispezione e certificazione), ha acquisito il 100% del capitale sociale di Greenwich, società specializzata in certificazioni per l’edilizia sostenibile e nella consulenza ambientale.

L’acquisizione di Greenwich segna un passo rilevante per l’ampliamento delle competenze di Socotec Italia nel settore della sostenibilità ambientale, rafforzando ulteriormente il percorso di crescita in Italia.

I soci di Greenwich sono stati assistiti da LCA Studio Legale con un team composto dal partner Alberto Vaudano e da Francesca Mana, Gianmarco Pacini e Tommaso Fatone.

Socotec Italia è stata assistita da Advant NCTM con un team composto da Lukas Plattner, Lucilla Casati, Paola Giordano e Federico Cirillo.