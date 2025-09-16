Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

SOCIETÀ
La responsabilità risarcitoria per abuso di direzione unitaria
di Rossana Mininno
la QUESTIONE
Il credito restitutorio vantato dal socio che abbia concesso un finanziamento alla società è assoggettato a un regime normativo speciale? Il rimborso al socio del finanziamento effettuato dalla società assoggettata alla liquidazione giudiziale è efficace? Qual è il regime concorsuale del credito vantato dalla società capogruppo avente titolo in un finanziamento c.d. discendente (ovvero...
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma