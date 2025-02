Stanzani entra nel Gruppo Syclef

Valentina Dragoni, Alberto Elmi, Vera Daniele

Stanzani S.p.A., società attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici e di refrigerazione industriale, è entrata nel gruppo facente capo a Syclef Holding SAS, una società francese leader nel settore degli impianti di refrigerazione controllata dal fondo Ardian, per il tramite della controllata Syclef Italia S.r.l.. I venditori Maurizio Stanzani e Luca Stanzani manterranno i propri ruoli manageriali nella società, in coordinamento con il nuovo azionista di maggioranza.

Syclef Holding SAS è stata assistita, per i profili contrattuali e societari, dallo studio legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) con un team guidato dalla partner Valentina Dragoni (in foto sinistra) e composto dal senior associate Alberto Elmi (in foto) e dagli associate Adriano Facchini e Beatrice Olivieri, nonché, per i profili finanziari, da Alessandro Bonino di NewInvest Corporation.

Lo studio legale professionale LS Lexjus Sinacta, sede di Bologna, ha assistito i venditori con team composto dai Partner Franco Finocchi, Vera Daniele (in foto a destra) e Francesca Castagnoli e dal Senior Associate Paolo Cirulli.