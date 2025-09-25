Studi Legali: Tarter Krinsky si conferma tra i “Crain’s Best Places to work in NYC”
La law firm americana è stata inclusa per l’ottava volta nella prestigiosa classifica dei luoghi di lavoro con la più alta qualità della vita
Lo Studio Tarter Krinsky & Drogin – law firm americana con la più grande Practice dedicata alla clientela italiana negli USA – è stato incluso per l’ottavo anno nella prestigiosa lista di Crain’s New York Business dei “Best Places to Work in NYC”, autorevole riconoscimento che classifica le società con la più alta qualità della vita per i dipendenti.
La rivista Crain’s New York Business seleziona ogni anno le realtà che si distinguono per eccellenza nella gestione delle risorse umane, valutando aspetti come la cultura aziendale, i benefici offerti e il grado di soddisfazione dei dipendenti, stilando annualmente una graduatoria che rappresenta ormai uno standard di riferimento, poichè realizzata sulla base dei risultati di interviste one-to-one anonime con i dipendenti delle aziende partecipanti.
Lo Studio Tarter Krinsky & Drogin si è piazzato al 15esimo posto in assoluto su 100 aziende partecipanti.
«Essere inseriti da Crain’s nella classifica dei Best Places to Work in maniera continuativa rappresenta un riconoscimento concreto dello straordinario spirito che ogni giorno i professionisti e lo staff portano all’interno dello studio”, sottolinea Giuliano Iannaccone, partner dello Studio Tarter Krinsky & Drogin.