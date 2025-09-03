Sul principio di sufficienza della retribuzione imposto dall’art. 36 della Costituzione

Recenti pronunce giurisprudenziali hanno decretato la violazione dei dettami di cui all’articolo 36 della Costituzione per taluni CCNL – in particolare legati al settore della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari. Il presente articolo intende focalizzarsi, attraverso un esame preciso e puntuale dei requisiti costituzionalmente determinati, su tutti gli elementi che, in concorso, conducono alla conformità della retribuzione con il requisito della sufficienza.

La recente Giurisprudenza, difatti...