Sul principio di sufficienza della retribuzione imposto dall’art. 36 della Costituzione
Alla conformità con il requisito concorrono tutte le componenti, anche non identificabili come “paga base”, purché ricorrenti
Recenti pronunce giurisprudenziali hanno decretato la violazione dei dettami di cui all’articolo 36 della Costituzione per taluni CCNL – in particolare legati al settore della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari. Il presente articolo intende focalizzarsi, attraverso un esame preciso e puntuale dei requisiti costituzionalmente determinati, su tutti gli elementi che, in concorso, conducono alla conformità della retribuzione con il requisito della sufficienza.
La recente Giurisprudenza, difatti...