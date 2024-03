Swisscom sigla l’accordo per l’acquisizione di Vodafone Italia. Gli studi coinvolti

Matteo Trapani

Swisscom, azienda ICT leader in Svizzera, assistita da Legance, ha siglato l’accordo vincolante con Vodafone Group Plc in relazione all’acquisizione del 100% di Vodafone Italia. L’operazione da 8 miliardi di euro su base debt and cash free, ha l’obiettivo di fonderla con Fastweb, la controllata di Swisscom in Italia.

Il corrispettivo della transazione sarà al 100% in contanti e sarà interamente finanziato dal debito.

Vodafone Italia e Fastweb uniranno infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per operare con successo in un mercato con notevoli opportunità di crescita.

Le maggiori dimensioni, la struttura dei costi più efficiente e le significative sinergie consentiranno a questa nuova realtà di sostenere gli investimenti nel mercato italiano delle telecomunicazioni e di offrire servizi innovativi e a prezzi competitivi, migliorando le prestazioni e la user experience dei clienti in tutti i segmenti di mercato.

Legance ha assistito Swisscom, con un team multidisciplinare guidato dal Senior Partner Filippo Troisi e dal partner Francesco Florio con la senior counsel Laura Li Donni, il managing associate Walter Campagna, il senior associate Paolo Piccirilli e gli associate Emilio De Niro, Luigi Gaudiosi e Elettra Prati per i profili M&A.

Gli aspetti regulatory, IT e Golden Power sono stati seguiti dal partner Valerio Mosca con il senior associate Carlo Corazzini e l’associate Margherita Carere mentre quelli labour dal counsel Marco D’Agostini con il managing associate Daniele Dellacasa.

I profili IP sono stati seguiti dalla partner Monica Riva con il senior associate Carlo Polizzi e l’associate Andrea Bardi.

Travers Smith ha assitito Swisscom per gli aspetti relativi ai profili di diritto inglese.

McDermott, Will & Emery ha assistito Swisscom in qualità di advisor fiscale con un team guidato dal partner Andrea Tempestini e composto dal partner Alessio Persiani, dal counsel Giuseppe Mazzarella e dagli associates Mauro Pisano, Michele Mantiero, Giovanni Sajeva e Sara Piccinni.

Vodafone Group è stata assistita dagli studi legali Slaughter and May e ADVANT Nctm per gli aspetti corporate e M&A.

Il team di ADVANT Nctm è stato composto dai partner Vittorio Noseda, Matteo Trapani (in foto) e Lucia Corradi, con la managing associate Chiara Venditti.