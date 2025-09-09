Tfr dirigenti: natura retributiva al benefit alloggio nei periodi all’estero
Il benefit, infatti, doveva salvaguardare il livello retributivo del dipendente, ed era destinato a soddisfare esigenze abitative personali e familiari del lavoratore
Al dirigente del gruppo di un Gruppo automobilistico, ai fini del computo del Tfr, va riconosciuta natura retributiva al benefit alloggio nei periodi di assegnazione all’estero. Questo perché consiste in emolumento erogato in via continuativa fissa e periodica. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 24849/25.
La natura del benefit
I Supremi giudici, in particolare...