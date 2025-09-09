Lavoro

Tfr dirigenti: natura retributiva al benefit alloggio nei periodi all’estero

Il benefit, infatti, doveva salvaguardare il livello retributivo del dipendente, ed era destinato a soddisfare esigenze abitative personali e familiari del lavoratore

di Giampaolo Piagnerelli

Al dirigente del gruppo di un Gruppo automobilistico, ai fini del computo del Tfr, va riconosciuta natura retributiva al benefit alloggio nei periodi di assegnazione all’estero. Questo perché consiste in emolumento erogato in via continuativa fissa e periodica. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 24849/25.

La natura del benefit

I Supremi giudici, in particolare...

