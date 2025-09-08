Scuola: pensione minima, alla Consulta il tetto dei 70 anni per i docenti
Il rinvio alla Corte costituzionale è stato disposto dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24662 depositata oggi
Va alla Consulta l’età pensionabile dei docenti che non raggiungono i requisiti per la pensione minima nemmeno col “trattenimento in servizio”, che deve comunque cessare alla soglia massina dei 70 anni. Proprio questo limite fisso, senza dunque la previsione di un aggancio mobile alle aspettative di vita crescenti, è stato infatti ritenuto in possibile contrasto con l’articolo 38 della Costituzione, laddove si prevede il diritto a disporre di “mezzi adeguati” alle esigenze di vita nel corso della...