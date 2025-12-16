Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si sono pronunciate sulla consulenza tecnica di ufficio nella malpractice medica e, ancora, in tema di compensazione.

I Tribunali, da parte loro, hanno trattato del diritto d’autore, delle obbligazioni alternative e facoltative, delle servitù di passaggio, della simulazione assoluta, della rovina di edificio, del licenziamento collettivo, della locazione ad uso abitativo e, infine, della prescrizione presuntiva.

****

RESPONSABILITÀ...