Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il primo e il 5 dicembre 2025
Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si sono pronunciate sulla consulenza tecnica di ufficio nella malpractice medica e, ancora, in tema di compensazione.
I Tribunali, da parte loro, hanno trattato del diritto d’autore, delle obbligazioni alternative e facoltative, delle servitù di passaggio, della simulazione assoluta, della rovina di edificio, del licenziamento collettivo, della locazione ad uso abitativo e, infine, della prescrizione presuntiva.
RESPONSABILITÀ...