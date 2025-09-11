True-up infragruppo: la Corte di Giustizia assoggetta i transfer pricing adjustments ad IVA
Una svolta sistematica tra sostanza economica e diritto a detrazione
La sentenza della CGUE nella causa C-726/23, resa il 4 settembre 2025, segna un passaggio di assoluto rilievo nell’elaborazione giurisprudenziale in materia di IVA e rapporti infragruppo. Il dictum della Corte si colloca infatti all’incrocio tra due ambiti normativi di tradizionale autonomia – la fiscalità indiretta e la disciplina del transfer pricing (prezzi di trasferimento) operando un coordinamento sostanziale che inciderà profondamente sulle prassi aziendali e sui modelli di compliance dei ...