Ughi e Nunziante con Equasens nell’acquisizione di ADV

Amon Airoldi, Rocco Lanzavecchia

Ughi e Nunziante – Studio Legale ha assistito Equasens, società leader nella produzione di soluzioni software per l’industria sanitaria, quotata su Euronext Paris™ (Compartment A - ISIN: FR 0012882389 – Ticker: EQS), nell’acquisizione - in partnership con ARZ Haan - dell’intero capitale sociale della società tedesca ADV (Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG). A seguito della transazione, ADV diventa PHARMAGEST Germany.

Questa operazione segna una tappa significativa nella strategia di crescita di Equasens, già presente in Germania attraverso la sua controllata MultiMeds, focalizzata invece sulla compliance medicale.Ughi e Nunziante – Studio Legale ha assistito Equasens, società leader nella produzione di soluzioni software per l'industria sanitaria, quotata su Euronext Paris™ (Compartment A - ISIN: FR 0012882389 – Ticker: EQS), nell'acquisizione - in partnership con ARZ Haan - dell'intero capitale sociale della società tedesca ADV (Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG). A seguito della transazione, ADV diventa PHARMAGEST Germany.

Questa operazione segna una tappa significativa nella strategia di crescita di Equasens, già presente in Germania attraverso la sua controllata MultiMeds, focalizzata invece sulla compliance medicale.

Ughi e Nunziante è stato incaricato da Equasens per la gestione degli aspetti corporate legati all'acquisizione di ADV e all'accordo di joint venture con ARZ Haan, con un team composto dal Partner Amon Airoldi e dal Senior Associate Pietro Pastorello. Lo Studio ha anche collaborato con Wuertenberger, per la due diligence legale e gli aspetti del diritto tedesco, in persona del Partner Marc Winstel, e con Mundhenke & Partner, per la due diligence fiscale, in persona dei Partner Thomas Habermann e Gunnar Goldenbaum.

Equasens è stata inoltre assistita da Martini Manna Avvocati, con il Partner Rocco Lanzavecchia, per i profili relativi alla proprietà intellettuale e IT.

EY Dusseldorf ha assistito ARZ Haan per l'accordo di joint venture con un team composto dal Partner Robert Manger, il Director Martin Kissi e l'Associate Maik Nießen.

LFR – Business Lawyers, con sede a Monaco, ha fornito assistenza ai venditori di ADV, con il Partner Christian Ruso e l'Associato Tobias Kreth.