Valida anche post Brexit la scelta del giudice Ue per le liti tra britannici
Resta operativa la clausola inserita nel contratto per decidere la competenza
Una clausola che attribuisce competenza giurisdizionale a un tribunale dell’Unione europea resta valida, in base all’articolo 25 del regolamento Ue 1215/2012, anche se entrambe le parti sono domiciliate in uno Stato terzo, come il Regno Unito dopo la Brexit. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza C-540/24 del 9 ottobre 2025.
