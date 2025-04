Volpato Industrie acquisisce la maggioranza di Unionplast S.r.l. e prosegue il piano strategico di crescita per linee esterne

Edoardo Billotto, Francis De Zanche, Riccardo Carraro

Volpato Industrie S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 90% del capitale sociale di Unionplast S.r.l., società con sede a Cimadolmo (TV) specializzata nella produzione di componentistica per l’arredo. L’operazione rappresenta la seconda acquisizione nel giro di poco più di un anno, dopo quella di Gollinucci S.r.l. nel 2023, e si inserisce nel piano strategico di crescita per linee esterne finalizzato alla creazione di un campione nazionale nel settore della componentistica tecnica e degli accessori per l’arredamento.

Unionplast, guidata dalla famiglia Bariviera, rappresenta una realtà di eccellenza del settore, con un portafoglio prodotti consolidato e un forte radicamento nel mercato. Elisa e Riccardo Bariviera manterranno una partecipazione del 10% nella società e continueranno a svolgere un ruolo attivo nella gestione operativa, garantendo così la continuità della leadership e della visione imprenditoriale che ha contribuito al successo dell’azienda.

Volpato industrie, fondata nel 1974, con fatturato consolidato 2024 di circa 90 milioni di euro, sviluppato per oltre il 60% all’estero, è il leader italiano nel mercato della componentistica e degli accessori per l’arredo di cucina, bagno, living e camere, coprendo le esigenze dei clienti grazie ai propri reparti di stampaggio ed estrusione di materie plastiche, lavorazione dell’alluminio, ossidazione anodica, nonché con la produzione di specchiere per l’arredo bagno.

“Con l’ingresso di Unionplast nel perimetro del Gruppo Volpato – afferma Edoardo Billotto, CEO di Volpato Industrie – compiamo un ulteriore passo nel nostro progetto di crescita industriale, volto a integrare realtà complementari e di eccellenza. Questa acquisizione rappresenta un’opportunità significativa per creare valore attraverso l’integrazione di know-how, tecnologie e risorse, consolidando la nostra leadership nel settore.”

“Entriamo con entusiasmo in una realtà industriale che condivide i nostri stessi valori – dichiarano Elisa e Riccardo Bariviera –. La collaborazione con il Gruppo Volpato ci permetterà di accelerare il nostro percorso di sviluppo, mantenendo al contempo la nostra identità e la vicinanza ai clienti. È un progetto di integrazione industriale che guarda al futuro con ambizione e concretezza.”

Il Gruppo guarda con determinazione alle opportunità offerte dal mercato, proseguendo il proprio percorso di consolidamento e aggregazione con una visione di lungo periodo e un approccio orientato all’eccellenza industriale, alla sostenibilità e all’innovazione.

Volpato Industrie è stata assistita da Adacta Advisory con un team composto da Francis De Zanche ed Alessio Fiorese.

Adacta Tax & Legal con un Team composto da Riccardo Carraro, Giulia Gionfriddo, Irene Menegon e Alberta Lazzari ha curato gli aspetti legali e la strutturazione dell’operazione.

Unionplast è stata assistita in qualità di advisor finanziario da BF & Company, con Alessandro Zanatta, e dall’Avv. Luigi Butera di BCL Avvocati di Treviso per la consulenza legale.