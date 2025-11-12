GiurisprudenzaAmministrativo

Whistleblowing, tutelare i lavoratori pubblici deve essere la prerogativa dell'amministrazione

di Giulia Pernice

La tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti deve essere una prerogativa dell'amministrazione. È questo il principio su cui si regge la sentenza n. 8079 con cui il Consiglio di Stato affronta con ragionamenti perentori il delicato tema delle garanzie che presiedono il regime di protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti

È questo il principio su cui si regge l'ultima sentenza con cui il Consiglio di Stato affronta con ragionamenti perentori il delicato tema delle garanzie che presiedono il regime di protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto.

