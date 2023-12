Withers a fianco del Teatro alla Scala

Giulia Cipollini, Chiara Gronchi

Lo Studio Legale Withers – punto di riferimento internazionale per i grandi patrimoni e per il mondo corporate – ha seguito gli aspetti legali e fiscali relativi alla costituzione della charity americana "Teatro alla Scala Association of America": si tratta di un'associazione senza scopo di lucro, con sede a New York riconosciuta e sostenuta dalla Fondazione Teatro alla Scala.

Il team cross-border italiano e americano di Withers che ha seguito la costituzione della charity americana è composto dai soci Giulia Cipollini e Ivan Sacks, insieme a Chiara Gronchi, Senior Associate, Alison Lonshein, of Counsel e Paul Roy, Senior Associate, basati negli uffici Withers di Milano, New York e New Haven. Il team interno del Teatro alla Scala ha visto la partecipazione di Lanfranco Li Cauli, Director, Francesca Agus, Manager e Martina Rimoldi, Coordinator, per il team Marketing & Fundrasing e l'avvocatessa Germana De Luca e la Dottoressa Uberta Bonamigo per il team legale e affari generali del Teatro.

La no-profit “Teatro alla Scala Association of America” ha lo scopo di diffondere negli Stati Uniti la cultura lirica italiana promossa dal Teatro alla Scala ed ampliare la sua platea internazionale di sostenitori e frequentatori, focalizzandosi in particolare sulle nuove generazioni.

La porzione maggiore di visitatori stranieri del Teatro alla Scala è, infatti, statunitense (14%), pertanto – grazie alla nuova no-profit – il Teatro potrà vantare un prezioso afflusso e supporto da parte di appassionati oltreoceano.

Il 23 di ottobre scorso si è svolto a New York il primo evento inaugurale dell’Associazione Americana. A Casa Cipriani si è infatti tenuta una cena di presentazione; occasione in cui il Sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, insieme alla Presidente dell’Associazione americana, hanno incontrato amici e alcuni donatori già legati al Teatro, insieme a diversi ospiti che hanno espresso il desiderio di unirsi alla neonata Associazione.