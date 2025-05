Giovanni Spedicato entra in White & Case come partner

Giovanni Spedicato

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha ampliato la sua practice globale di Mergers & Acquisitions e il Global Private Equity Industry Group con l’ingresso di Giovanni Spedicato in qualità di partner.

“Il mercato M&A italiano è stato solido nel 2024, con un aumento sia del numero che del valore delle operazioni rispetto al 2023 e con oltre il 40% del controvalore totale di quasi 64 miliardi di euro attribuibile a operazioni effettuate da fondi di private equity,” ha dichiarato Leonardo Graffi, Office Executive Partner di White & Case a Milano. “Ci aspettiamo che questo trend riprenda nella seconda parte del 2025 e l’ingresso di Giovanni, un avvocato M&A versatile e di talento, molto stimato sul mercato italiano, rafforza il nostro posizionamento come studio di riferimento per i nostri clienti nelle loro operazioni di cross-border M&A e private equity in Italia.”

Giovanni assiste private equity sponsor e importanti realtà industriali in complesse operazioni di mergers & acquisitions, incluse joint venture, operazioni di private equity, dismissioni, contratti commerciali strategici, governance societaria e venture capital. Entra in White & Case da Latham & Watkins, dove ricopriva il ruolo di counsel, portando con sé 15 anni di esperienza.

Oliver Brettle, partner di White & Case e Vice Chair dello studio, ha commentato: “White & Case ha registrato ottimi risultati finanziari nel 2024, superando per la prima volta i 3 miliardi di dollari di ricavi globali, con il Global Private Equity Industry Group tra i nostri team di maggior successo. La nostra strategia continua a essere quella di crescere a livello globale per supportare al meglio i clienti nelle loro operazioni chiave e, in Italia, dove siamo uno studio internazionale leader nel settore M&A, l’ingresso di Giovanni è pienamente coerente con questa strategia.”

Sin dall’inizio del 2025, White & Case ha accolto diversi nuovi partner nella practice M&A e nel Private Equity Industry Group globale, inclusi professionisti come Sasha Belinkie, Richard Brand, Kiran Kadekar, Erica Hogan e Jaye Kasper a New York, Richard Browne a Londra, e Aaron Kenavan e Jamie Palmer a Sydney.