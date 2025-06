Sanzioni internazionali e rischi geopolitici - nuove regole sulla responsabilità delle imprese e sui programmi interni di conformità commerciale

Roberto Cursano

Il 19 Giugno 2025 lo studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha organizzato un webinar sui rischi e le opportunità del commercio internazionale con primari esperti nazionali ed internazionali.

In un momento storico caratterizzato da forti tensioni geopolitiche, le imprese si trovano ad affrontare rischi che possono avere un impatto profondo sulle operazioni e la crescita. Delfino e Associati e Willkie Farr & Gallagher organizza l’incontro per discutere delle principali criticità connesse al commercio internazionale e degli strumenti di cui le imprese devono dotarsi per evitare di violare le normative in vigore.

L’evento inizierà con un intervento degli Avv.ti Roberto Cursano e Francesca Romana Baratta, rispettivamente socio e counseldi Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher, sui nuovi reati e sulle nuove sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea, al termine del quale gli Avv.ti Britt Mosman e Simon Osborn-King, soci di Willkie Farr & Gallagher a Washington (DC) e Londra, faranno il punto sui recenti sviluppi dei regimi sanzionatori degli Stati Uniti e del Regno Unito e sulla loro applicazione.

L’evento proseguirà con una tavola rotonda, moderata dall’Avv. Roberto Cursano, a cui parteciperanno il Consigliere di Ambasciata Giovanni Brignone, Capo della divisione responsabile dell’applicazione delle misure restrittive unionali del Ministero degli Affari Esteri, e il Dott. Filippo Mancuso, Dirigente di Assonime, che discuteranno dell’importanza dei programmi interni di compliance per le imprese per garantire il rispetto della normativa in materia di misure restrittive e di controlli alle esportazioni ed evitare di incorrere nelle relative sanzioni.

L’Avv. Roberto Cursano (in foto) ha commentato: “L’intensificarsi delle restrizioni al commercio internazionale comporta rischi significativi per le imprese, che impattano tanto sulle catene di approvvigionamento quanto sulla disponibilità di mercati di sbocco per beni e servizi. In tale contesto, è essenziale per le imprese dotarsi di strumenti adeguati a individuare, gestire ed attenuare i rischi che conseguono alle nuove regole del commercio internazionale ed evitare di incorrere nelle sanzioni penali, di natura interdittiva o pecuniaria, previste per la loro violazione. Il seminario – prosegue Roberto Cursano – si rivolge alle imprese che operano in un contesto internazionale e intende fornire consigli pratici per affrontare le sfide poste da un quadro normativo in continuo sviluppo.”

L’Avv. Maurizio Delfino ha aggiunto: il nostro studio è stato il primo in Italia a seguire le tematiche collegate al commercio internazionale, grazie sia alle competenze proprie della nostra sede romana sia a quelle degli avvocati specialisti del settore operanti nelle altre sedi di Willkie. L’incontro organizzato da Roberto – conclude Maurizio Delfino - si inquadra riflette l’impegno dello Studio a tenere aggiornati i clienti e qualsiasi operatore esposto ai rischi di compliance che in questa fase storica gravano sul commercio internazionale”.