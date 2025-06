Clifford Chance, Hogan Lovells ed A&O Shearman nel finanziamento a favore di una società affiliata a KSL, Le Sereno Lago Di Como S.r.l.

Paolo Ballerini, Carlo Massini, Pietro Scarfone

Clifford Chance ha assistito Deutsche Bank AG nel finanziamento a favore di Le Sereno Lago Di Como S.r.l., società, e proprietaria de Il Sereno Hotel, iconico hotel di lusso situato sul Lago di Como e affiliata a KSL, operatore di private equity specializzato in investimenti nel settore travel & leisure.

Hogan Lovells ha assistito KSL Capital Partners con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner Andrew Flemming, insieme al Counsel dell’ufficio di Londra Simon Bacchus e all’Associate Catriona Deery; dal partner Carlo Massini, con gli Associates Giulia Geraci e Isoken Obayagbona, che hanno fornito consulenza sugli aspetti del diritto finanziario italiano, e dal partner Marco Rota Candiani coadiuvato dalla counsel Maria Deledda e dai senior associate Alberto Carrara e Francesco De Michele per quanto riguarda rispettivamente gli aspetti immobiliari e corporate dell’operazione.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Barry O’Shea, e composto dal senior associate Megan Leitch, dall’associate Jonathan Guy e dalla trainee Katie Devis del dipartimento SABRE di Londra per gli aspetti di diritto inglese; dal partner Giuseppe De Palma, con il counsel Paolo Ballerini e l’associate Rodrigo Francisco Santini per gli aspetti di diritto finanziario italiano del deal; dal partner Claudio Cerabolini, con gli associate Camilla Rigamonti e Gabriela Vokrri per gli aspetti real estate e DD; dal partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia e l’associate Greta Gavazzoni per gli aspetti tax.

A&O Shearman ha assistito il finanziatore uscente, Cheyne Capital Management LLP, gestore globale di asset alternativi, con un team guidato in Italia dal partner Pietro Scarfone, coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris e dall’associate Gianmarco Volino in coordinamento con la partner Caroline Delavet e la senior associate Chloé Detroussel in Francia.