Avvocati, un raffreddore non basta per il legittimo impedimento

Un raffreddore non basta a giustificare l’assenza all’udienza disciplinare da parte dell’avvocato. Il rinvio per legittimo impedimento, infatti, necessita di una assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra causa specifica, documentata e avente carattere assoluto. Lo ha rammentato il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 393/2024, pubblicata il 14 maggio 2025 sul sito del Codice deontologico.

La vicenda

Nella vicenda, un professionista veniva tratto ...