QSensato S.r.l.

Sabino Sernia, Francesco Santoro e Davide Dotti Curaro

QSensato, prima start-up innovativa operante nel quantum sensing, fondata da Vito Giovanni Lucivero con i soci Annalisa Volpe e Domenico Tulli e nata da uno spin-off del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – UNIBA-POLIBA con il proposito di ridurre il gap tra la sensoristica quantistica e la fotonica integrata, ha completato un round di aumento di capitale dedicato a terzi investitori, mediante il quale sono entrati a far parte della compagine sociale LIFTT S.p.A. e Quantum Italia S.r.l..

QSensato è stata seguita, per gli aspetti legali, da OnLex Studio Legale, con il partner Sabino Sernia (in foto) e, per gli aspetti fiscali ed amministrativi, da Studio Mazzilli con il partner Vincenzo Mazzilli.

Sani Zangrando Avvocati, con un team coordinato dal Partner Stefano Zangrando e composto dagli avvocati Francesco Santoro (in foto), Marianna Moscarelli e Marco Cardaci ha assistito LIFTT, mentre L&B Partners Avvocati Associati, ha assistito Quantum Italia con un team guidato dai Partners Valentina Bonomo e Davide Pelloso e composto dal Managing Associate Davide Dotti Currao (in foto) e dall’Associate Umberto Biga.