Convegno Nazionale AIAF - Il punto su persone, famiglie e nuovi orizzonti di tutela

AIAF – l’Associazione Italiana degli Avvocati per le Famiglie e per le Persone presenta il Convegno Nazionale dal titolo

“IL PUNTO SU PERSONE, FAMIGLIE E NUOVI ORIZZONTI DI TUTELA”.

Durante l’evento si farà il punto sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale del Diritto di Famiglia. Si discuterà del procedimento, delle modalità e delle tecniche di gestione delle controversie familiari, con particolare riferimento al Rito Unico, alla Negoziazione assistita e alla “Giurisdizione Forense”. Si affronterà il tema della violenza nelle relazioni familiari e di genere in particolare e delle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia. Si esamineranno la giurisprudenza civile e penale e le nuove frontiere del diritto delle famiglie e delle persone. Si valuteranno le scelte di fine vita in relazione alla tutela della dignità della persona, oltre che dei dibattiti e delle leggi sulla gestazione per altri. Si farà infine il punto sull’Intelligenza Artificiale e su Chatgpt applicati al diritto di famiglia, oltre che sull’uso dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti.

L’evento avrà luogo venerdì 30 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 20,00 a PALERMO presso il Marina Convention Center - Molo Trapezoidale, in Via Filippo Patti n. 30.

Il 31 maggio si terrà l’ASSEMBLEA NAZIONALE CONGRESSUALE elettiva dei soci delegati, presso la Fondazione Sicilia, in Villa Zito.

Segreteria Organizzativa: tel. 091 527 418 ǀ mail congressi@bibagroup.it

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA