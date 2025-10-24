ZE Energy acquisisce Solar Challenge 4: gli advisor

Vinci - Gentili - Cicchetti - Leo

ZE Energy, produttore francese indipendente di energia rinnovabile, ha siglato l’acquisizione da Renew-Co Engineering del 100% delle partecipazioni di Solar Challenge 4 S.r.l., società titolare di un progetto di accumulo energetico (BESS) da 100 MW situato a Sessa Aurunca in Campania, già autorizzato e risultato aggiudicatario della prima asta MACSE. A seguire il deal, due team distinti, con DWF per ZE Energy e Green Horse per i venditori.

Il team Financial di Green Horse ha seguito l’originazione e la strutturazione del deal e assistito il venditore rispetto a tutte le fasi dell’operazione dalla gestione del processo competitivo fino alle successive fasi di strutturazione, negoziazione e closing. Hanno contribuito all’operazione, per Green Horse Financial, Domenico Vinci (CEO e Co-Founder) e Amleto Monsellato (Vice President).

A seguire gli acquirenti è stato un team di DWF - composto da Michele Cicchetti, Managing Partner e Co-head del dipartimento Energy con Guglielmo Fabbricatore, partner, i counsel Francesca Leo, Matteo Polli e Claudia Laterza e gli associate Alberto Agresti e Antonio Mancino - che ha assistito ZE Energy in tutti gli aspetti legali dell’operazione curando la due diligence legale, i profili corporate M&A, amministrativi, regolatori e real estate dell’operazione, la predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale nonché la gestione e predisposizione della documentazione per la partecipazione alla prima asta MACSE indetta da Terna.

Il team Legal di Green Horse ha supportato, infine, i venditori nella predisposizione e negoziazione degli accordi di compravendita e nella gestione delle tematiche regolatorie con un team composto da Andrea Gentili (Deputy Managing Partner), Carlo Montella (Managing Partner), Celeste Mellone (Partner), Simonetta Formentini (Partner) e Giorgio Buttarelli (Associate).