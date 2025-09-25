Abbreviato, la revoca del rito per consentire al Pm una diversa contestazione è abnorme
Si tratta di provvedimento adottabile dal giudice solo in casi espressamente indicati dalla legge altrimenti scatta l’abnormità strutturale per carenza di potere in concreto
Risulta affetto da abnormità strutturale l’ordinanza di revoca del giudice dell’ammissione al rito abbreviato per carenza di potere in concreto del giudice, cioè per averlo esercitato al di fuori delle due ipotesi in cui è consentito dalla legge: nuove contestazioni cui segua la richiesta di revoca da parte dell’imputato o quando dalla modifica dell’imputazione emerga un reato punibile con l’ergastolo e la revoca va disposta d’ufficio. Invece, non è consentito al giudice revocare l’ammissione al ...