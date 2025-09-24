Sversamento acque reflue, la Cassazione torna su reato proprio, posizione di garanzia e delega
Il sindaco non può invocare a giustificazione della accertata condotta illecita la necessità di tutelare la salute quando questa poteva essere tutelata con modalità diverse (Cass. n. 24718/2025)
Il 7 luglio 2025 la Terza Sezione della Cassazione penale ha pronunciato la sentenza n. 24718, che ha riportato all’attenzione degli addetti ai lavori il tema dei reati propri e della posizione di garanzia in ambito del diritto ambientale e, più precisamente, dello sversamento di acque reflue.
La sentenza esamina il caso di scarichi...