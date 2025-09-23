Pattegiamento, non ricorribile per motivazione assente sul mancato proscioglimento immediato
Eccetto il caso in cui i presupposti dell’imediato proscioglimento siano evidenti nella sentenza stessa, altrimenti il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazioni di legge specificatamente indicate
L’imputato che patteggia la pena non può poi impugnare in sede di legittimità la sentenza per violazione di legge assumendo che il giudice ha mancato di pronunciare il suo immediato proscioglimento senza argomentare che gli elementi per la declaratoria sono rinvenibili nel testo stesso della sentenza. Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 31832/2025 - ha rigettato per inammissibilità il ricorso con cui sic et simpliciter il ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 129 del...