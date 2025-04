Abuso psicologico e discriminazione: per la FIGC sono responsabili allenatore, direttivo e società sportiva Nel rispetto dell’art. 16, co. 2, D.lgs. 39/2021 e delle Linee Guida Safeguarding FIGC, la Società sportiva ha il dovere di agire “in concreto” per predisporre tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di abusi, violenze e discriminazioni