Su sanzioni vale presunzione controllo incrociato Consob-Bankitalia

In caso di controlli congiunti di Consob e Banca d’Italia, «deve presumersi, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve da quest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente». Lo ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28100 del 2025, accogliendo con rinvio il ricorso di Bankitalia contro la sentenza con cui la Corte d’appello...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi