ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, accordo di separazione personale con assegnazione della casa familiare e trascrizione; (ii) controversia soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, esperimento della mediazione e condizione di procedibilità; (iii) violazione clausola convenzionale di mediazione e condizione di procedibilità; (iv) consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione...