Senza fissa dimora: iscrizione all’anagrafe se c’è un domicilio indicato per la corrispondenza

«Ai sensi dell’art.2 della legge n.1228/1995, l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissa dimora, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come “domicilio” un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni e informazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso e gli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l’effettiva sussistenza di una relazione non precaria tra l’istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica, senza che la temporaneità della domiciliazione così formulata possa giustificare il diniego di iscrizione anagrafica nel luogo indicato dall’istante o la sua iscrizione formale ad un indirizzo fittizio.». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 32294/25.

La nozione di domicilio

I Supremi giudici prima di esporre il principio hanno ripercorso la nozione giuridica di domicilio. Infatti attorno a quest’ultimo ruota il diritto della persona senza fissa dimora a conseguire l’iscrizione anagrafica. La procedura - si legge nella sentenza – deve essere svolta in termini coerenti e compatibili con le peculiarità delle condizioni di vita del richiedente e con la finalità perseguita volta a consentire l’effettivo accesso ai diritti e ai servizi a esso garantiti e non già a soddisfare esigenze di ordine meramente formale. In tal senso, la ampia definizione di “domicilio” accolta dalla giurisprudenza di legittimità - inteso come centro principale degli affari e interessi che riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - certamente ricomprende anche la nozione di “recapito”, quale luogo ove poter ricevere corrispondenza, comunicazioni e informazioni relative ai rapporti intrapresi.

Il luogo destinato a recapito

Quindi nel caso di persona senza fissa dimora, tenuto conto della estrema rarefazione dei rapporti sociali e dell’assenza di una stabile presenza in un luogo territorialmente definito, ai fini anagrafici anche la sola indicazione di un luogo destinato a “recapito” può essere sufficiente a individuare il domicilio, in quanto, diversamente opinando si rischierebbe di vanificare le finalità perseguite con l’iscrizione anagrafica, in particolare di quelle volte a promuovere l’assistenza e il contrasto a forme di grave emarginazione.

Conclusioni

Affinché l’iscrizione anagrafica possa assolvere la sua funzione, l’iscrizione della persona senza fissa dimora deve essere rappresentativa di una relazione effettiva tra l’istante e il luogo prescelto come “recapito” per ricevere corrispondenza, comunicazioni e informazioni relative ai rapporti intrapresi, come avvenuto nel caso di specie.