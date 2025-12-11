Processo civile: e.mail ed sms sono a tutti gli effetti documenti informatici
Colui contro il quale essi sono prodotti deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà
In sentenza il Tribunale di Grosseto (sentenza 25 novembre 2025, n. 878) afferma come, nel processo civile le e.mail abbiano piena efficacia di prova; per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà.
Il messaggio di posta elettronica
In altri termini, il messaggio...