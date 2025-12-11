Contratto: senza la contestazione la parte non è più gravata dall’onere probatorio
Il sistema delle preclusioni comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa
Il Tribunale di Crotone, con la sentenza 25 novembre 2025, n. 707, si sofferma (tra l’altro) sull’operatività del cosiddetto principio di non contestazione. Muove l’adito giudice dalla considerazione secondo cui (nel decreto ingiuntivo) è l’attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, l’esistenza del credito e l’entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo - solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l’inadempimento...