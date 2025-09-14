Affido esclusivo dei figli se i genitori non riescono a decidere insieme

In caso di divorzio, può essere disposto l’affido esclusivo dei figli minori a un solo genitore quando l’affido condiviso sia impossibile per la radicale incapacità di adottare decisioni comuni da parte dei genitori. Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 16274 del 17 giugno 2025, ha respinto il ricorso di una madre contro la decisione di secondo grado, che aveva stabilito l’affidamento esclusivo dei figli al padre.

L’affidamento dei figli

In particolare, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano deciso...