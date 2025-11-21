Aggravante di minorata difesa per reati commessi nella calca durante festa religiosa

Per integrare la circostanza aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, luogo o persona di cui l’agente abbia profittato devono tradursi in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, ostacolandone la difesa. Non è sufficiente che tali condizioni siano astrattamente idonee a favorire la commissione del reato: devono tradursi in un effettivo ostacolo alla difesa del soggetto passivo. È quanto chiarisce la Corte suprema di cassazione, Seconda Sezione ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi