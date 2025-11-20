La ricezione degli atti avviene solo in orario d’ufficio: esclusa la validità di prassi consuetudinarie
La sentenza 37783 ha confermato che il deposito materiale degli atti oltre l’orario di chiusura dell’ufficio giudiziario è tardivo e comporta la perdita di efficacia delle misure cautelari, salvo restituzione nei termini per caso fortuito o forza maggiore
La tardività del deposito materiale degli atti oltre l’orario di chiusura al pubblico dell’ufficio giudiziario, stabilito dai regolamenti, comporta la perdita di efficacia delle misure cautelari, ed è esclusa la validità di prassi consuetudinarie interne che derogano ai regolamenti ufficiali. Tuttavia, è possibile richiedere la restituzione nei termini qualora il giudice competente riconosca la fondatezza di una richiesta di restituzione nei termini per caso fortuito o forza maggiore. La Corte di...