La ricezione degli atti avviene solo in orario d’ufficio: esclusa la validità di prassi consuetudinarie La sentenza 37783 ha confermato che il deposito materiale degli atti oltre l’orario di chiusura dell’ufficio giudiziario è tardivo e comporta la perdita di efficacia delle misure cautelari, salvo restituzione nei termini per caso fortuito o forza maggiore







