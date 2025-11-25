Alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme generali di diritto privato
Incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi
Sottolinea la Corte d’Appello di Bari (sentenza 12 novembre 2025, n. 1101) – chiamata a pronunciarsi (tra l’altro) sulla retribuzione feriale di un dipendente di una società a capitale pubblico - come la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato di una società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario, o ragioni ostative di sistema, che portino ad attribuire rilievo alla natura...