Appalti, il principio del risultato e l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione

Il fatto, il ricorso di primo grado e l’appello

La vicenda è relativa ad un appalto di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica di fanghi disidratati palabili provenienti da un impianto di depurazione gestito dalla stazione appaltante.

La ditta ricorrente in primo grado, già aggiudicataria e poi esclusa dalla gara, ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela e di esclusione motivato in ragione della mancata dichiarazione di disponibilità degli impianti di smaltimento richiesti dal bando (impianti di smaltimento rifiuti...