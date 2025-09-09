Appalti, il principio del risultato e l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione
Nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 22 luglio 2025, n. 6495
Il fatto, il ricorso di primo grado e l’appello
La vicenda è relativa ad un appalto di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica di fanghi disidratati palabili provenienti da un impianto di depurazione gestito dalla stazione appaltante.
La ditta ricorrente in primo grado, già aggiudicataria e poi esclusa dalla gara, ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela e di esclusione motivato in ragione della mancata dichiarazione di disponibilità degli impianti di smaltimento richiesti dal bando (impianti di smaltimento rifiuti...
